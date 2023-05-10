В Орле осудили банду, торговавшую наркотиками в Крыму

10.5.2023 | 17:31 Закон и порядок, Новости

Работа по сбыту наркотических средств была налажена через интернет.

Фото УМВД России по Орловской области

Орловский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали четверо участников организованного преступного сообщества. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Орловской, Брянской, Московской, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Крым и других регионов России. Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, всего в рамках данного дела был установлен 41 эпизод преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

«Во всех случаях сбыт запрещенных веществ осуществлялся дистанционно с использованием сети «Интернет», — уточнили в суде. — Все виновные, возраст которых варьируется от 30 до 46 лет, получили заслуженное наказание — от 12 до 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также каждому было назначено дополнительное наказание в виде штрафа, максимальный размер которого составил 1 миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу».

К слову, в первом квартале 2023 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 112 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как отметили в региональном Управлении МВД России, в их числе оказалось 82 тяжких и особо тяжких преступления, 49 были совершены в крупном и особо крупном размере, 60 были связаны со сбытом наркотиков.

«По выявленным преступлениям из незаконного оборота изъято 4,592 кг наркотических средств, — сообщи в УМВД. — К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам привлечено 65 лиц. Пресечено 164 административных правонарушения по линии незаконного наркооборота. В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 89 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 2,9 тысячи человек, из которых 2,3 тысячи – несовершеннолетние».

ИА «Орелград»

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