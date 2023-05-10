В Орле осудили банду, торговавшую наркотиками в Крыму

Работа по сбыту наркотических средств была налажена через интернет.

Орловский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали четверо участников организованного преступного сообщества. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Орловской, Брянской, Московской, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Крым и других регионов России. Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, всего в рамках данного дела был установлен 41 эпизод преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

«Во всех случаях сбыт запрещенных веществ осуществлялся дистанционно с использованием сети «Интернет», — уточнили в суде. — Все виновные, возраст которых варьируется от 30 до 46 лет, получили заслуженное наказание — от 12 до 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также каждому было назначено дополнительное наказание в виде штрафа, максимальный размер которого составил 1 миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу».

К слову, в первом квартале 2023 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 112 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как отметили в региональном Управлении МВД России, в их числе оказалось 82 тяжких и особо тяжких преступления, 49 были совершены в крупном и особо крупном размере, 60 были связаны со сбытом наркотиков.

«По выявленным преступлениям из незаконного оборота изъято 4,592 кг наркотических средств, — сообщи в УМВД. — К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам привлечено 65 лиц. Пресечено 164 административных правонарушения по линии незаконного наркооборота. В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 89 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 2,9 тысячи человек, из которых 2,3 тысячи – несовершеннолетние».

ИА «Орелград»