Документы на школу в «Болховском» передали в «Орёлгосзаказчик»

Объект по-прежнему планируют сдать в следующем году.

Диалог на эту тему состоялся «ВКонтакте» в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Ситуацию прояснили с официального аккаунта Администрации Орловского муниципального округа.

Чиновники напомнили: «Начало работ по строительству школы в микрорайоне Болховский запланировано на текущий год. Участок под строительство расположен [в деревне Жилина] рядом с домом по улице Генерала Лаврова, 1, корпус 5. Планируемый срок окончания строительства 2024 год».

«Документы по строительству переданы в КУ ОО «Орёлгосзаказчик»», — уточнили в администрации округа.

Ранее стало известно, что данный объект будет строить ООО «АС Монтаж» из Московской области. Учреждение сможет принять 1225 учащихся. Ещё одну такую же школу построят уже на территории Орла на улице Родзевича-Белевича.

На данный момент в Орле завершается строительство школы на улице Зеленина, также рассчитанной на 1225 учеников. Ожидается, что она откроется 1 сентября, хотя изначально сроком сдачи объекта являлся ноябрь 2022-го года.

ИА «Орелград»