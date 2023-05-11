Орловчанин встал на бордюр и попал в больницу

11.5.2023 | 10:26 Новости, Происшествия

Мужчину сбил автомобиль.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло во Мценске накануне в 7 часов 20 минут. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, всё случилось на местной Московской улице у дома №15.

38-летний водитель на «Фольксвагене Поло», поворачивая в правую сторону, допустил наезд на 49-летнего пешехода. Тот стоял на месте у края проезжей части, на бордюрном камне.

Зачем более чем взрослый мужчина занял эту опасную позицию – сказать трудно, так как сообщается, что пешеход не планировал переходить дорогу. Столкновение оказалось для него травматичным. На попутной машине его доставили во Мценскую ЦРБ, после чего госпитализировали в травматологическое отделение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП.

ИА «Орелград»

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