Орловчанин встал на бордюр и попал в больницу

Мужчину сбил автомобиль.

ДТП произошло во Мценске накануне в 7 часов 20 минут. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, всё случилось на местной Московской улице у дома №15.

38-летний водитель на «Фольксвагене Поло», поворачивая в правую сторону, допустил наезд на 49-летнего пешехода. Тот стоял на месте у края проезжей части, на бордюрном камне.

Зачем более чем взрослый мужчина занял эту опасную позицию – сказать трудно, так как сообщается, что пешеход не планировал переходить дорогу. Столкновение оказалось для него травматичным. На попутной машине его доставили во Мценскую ЦРБ, после чего госпитализировали в травматологическое отделение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП.

ИА «Орелград»