Под Орлом на сгоревшей даче нашли два тела

ЧП случилось в садоводческом товариществе «Вязки».

Сообщение о пожаре в Орловском муниципальном округе поступило в МЧС примерно в 00:40. Спасателей вызвали соседи. Однако уже к моменту звонка дом горел открытым пламенем практически по всей площади.

На место прибыли сотрудники 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей. Они справились с последствиями возгорания и не дали огню пройти дальше.

При разборе конструкций обнаружили два мёртвых тела. Их идентифицировали – сообщается, что это 42-хлетний мужчина и 40-летняя женщина. Причина пожара и обстоятельства их гибели устанавливаются.

Всего за последние сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 22 раза, из них 10 раз на ликвидацию возгораний, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»