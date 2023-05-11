Под Орлом на сгоревшей даче нашли два тела

11.5.2023 | 10:17 Новости, Происшествия

ЧП случилось в садоводческом товариществе «Вязки».

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Сообщение о пожаре в Орловском муниципальном округе поступило в МЧС примерно в 00:40. Спасателей вызвали соседи. Однако уже к моменту звонка дом горел открытым пламенем практически по всей площади.

На место прибыли сотрудники 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей. Они справились с последствиями возгорания и не дали огню пройти дальше.

При разборе конструкций обнаружили два мёртвых тела. Их идентифицировали – сообщается, что это 42-хлетний мужчина и 40-летняя женщина. Причина пожара и обстоятельства их гибели устанавливаются.

Всего за последние сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 22 раза, из них 10 раз на ликвидацию возгораний, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования