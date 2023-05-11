Путин обновил орловский судейский состав

Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Заместителем председателя Заводского районного суда Орла стал Владимир Агибалов. Ранее он работал там же, но являлся лишь рядовым судьёй.

Появились в сообществе и «новые лица». В Орловский районный суд назначен судья Даниил Тишков. До этого он трудился в прокуратуре Заводского района на должности помощника прокурора.

Кроме того, перемены коснулись и заместителя председателя Мценского районного суда Ирину Кателкину. Она переведена не только на другую должность, но и в другой регион. Теперь она станет одним из судей Брянского областного суда.

Соответствующий указ №332 президент РФ Владимир Путин утвердил накануне.

ИА «Орелград»