Путин обновил орловский судейский состав

Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Заместителем председателя Заводского районного суда Орла стал Владимир Агибалов. Ранее он работал там же, но являлся лишь рядовым судьёй.
Появились в сообществе и «новые лица». В Орловский районный суд назначен судья Даниил Тишков. До этого он трудился в прокуратуре Заводского района на должности помощника прокурора.
Кроме того, перемены коснулись и заместителя председателя Мценского районного суда Ирину Кателкину. Она переведена не только на другую должность, но и в другой регион. Теперь она станет одним из судей Брянского областного суда.
Соответствующий указ №332 президент РФ Владимир Путин утвердил накануне.
ИА «Орелград»