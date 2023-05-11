В Орле массово переименовали спортшколы

Муниципальные бюджетные учреждения сменят вывески и изменят уставы.

В Орле вступило в силу постановление, изданное мэром города Юрием Парахиным 28 апреля 2023 года. Речь в документе идет о переименовании муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. Всего в список включено девять различных детско-юношеских спортивных школ города Орла. Большинство из них «номерные».

Согласно постановлению мэра, правовой статус они сохранят и останутся муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования. Однако каждому из них придется сменить вывеску. Так, номерные станут просто спортивными школами с теми же номерами. Исключение сделано для ДЮСШ № 9, которая теперь станет спортивной школой «Троя». Соответственно, ДСЮШ «Орел-Карат» станет спортшколой «Орел-Карат», ДЮСШ «Атлант» спортшколой «Атлант», а Городской спортивно-оздоровительный центр изменит свое название на спортивную школу «Олимп».

Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла Юрий Парахин поручил в новой редакции подготовить проекты уставов «новых» муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. Затем совместно с управлением муниципального имущества и землепользования эти уставы должны быть зарегистрированы для постановки на учет в новом качестве в налоговой службе. Кроме того, УМИЗ поручено внести соответствующие изменения и в Реестр муниципального имущества города Орла.

ИА «Орелград»

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