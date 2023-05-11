В Орле могут усилить систему ПВО

11.5.2023 | 12:24 Новости, СВО

Пока от дронов защитили только Детский парк.

Антидроновое ружьё. Фото Андрея Клычкова

Тему подняли в социальных сетях во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова. Одна из орловчанок спросила орловского главу о том, почему система защиты от беспилотных летательных аппаратов установлена только в Детском парке.

Клычков пояснил: «В данном случае я попросил своих знакомых, чтобы они за свои средства приобрели эту установку. И мы её поставили пока экспериментально, для того, чтобы апробировать. Дальше будем смотреть, как реализовывать, в том числе, не за счёт бюджета Орловской области».

Систему разместили в парке на предыдущей неделе благодаря «социально ответственному бизнесу».

ИА «Орелград»

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