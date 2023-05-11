В Орле наградили бизнесменов-благотворителей

11.5.2023 | 15:58 Новости, Общество, СВО

Их отметили в областном совете.

Фото: Пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Почётные грамоты и благодарности Орловского областного Совета и благодарностями губернатора награждены 47 орловцев. Это руководители и сотрудники предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Все они принимают активное финансовое участие в различных благотворительных мероприятиях.

Адресаты их поддержки – это воспитанники детдомов, люди, проживающие в домах престарелых, малообеспеченные семьи, одинокие старики и ветераны, а также участники СВО и члены их семей.

«Огромное человеческое спасибо каждому, кто сегодня остаётся неравнодушным и помогает наши бойцам, находящимся на передовой. Спасибо за поддержку семей наших парней, которые защищают интересы России, жителей Донбасса. Несмотря на свои проблемы и заботы, вы находите время для помощи тем, кто в ней нуждается. И хочу сказать, что бойцы это ценят. Бывая у них в гостях, мы видим письма из дома и от орловских школьников, которые развешены по стенам палаток и землянок», — поделился спикер облсовета Леонид Музалевский.

Также в церемонии награждения приняли участие зампред регионального парламента Владислав Числов и депутаты Ирина Гоцакова, Юлия Мальфанова, Иван Устинов и Светлана Ковалева (которая одновременно является главой региональной Торгово-промышленной палаты).

ИА «Орелград»

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