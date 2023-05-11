В Орловской области МУП портил воздух без разрешения

Предприятие привлекли к ответственности.

Объектом внимания правоохранителей стало Муниципальное казённое предприятие «Сервис-Стандарт», расположенное в Колпнянском районе рядом с деревней Михайловка.

Проверку провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Выяснилось, что МУП осуществляет выбросы вредных веществ в воздух, но при этом не имеет необходимых разрешительных документов. А именно – декларации о воздействии собственной деятельности на окружающую среду.

Как уточняет прокуратура Орловской области, такие документы предоставляются в уполномоченные органы экологического надзора.

Директору предприятия выдали представление прокурора, но оно не было исполнено. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с гражданским иском.

Уже в рамках рассмотрения дела предприятие «взялось за ум», устранило нарушения закона и разработало декларацию.

ИА «Орелград»