Мозаичная икона появилась в Орле

Новая православная святыня украсила стены гимназического храма.

На фасаде гимназического храма в Орле появилась новая святыня — мозаичная икона. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Фасад древнего Свято-Троицкого храма Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши украсила икона Спасителя «Пастырь Добрый», выполненная дуэтом художников в технике римской мозаики. В митрополии уточнили, что икона была написана, подготовлена и установлена Игорем Комовым, старшим преподавателем Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Помогал ему в этом преподаватель колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 города Москвы Денис Желваков.

«Владыка Тихон поблагодарил художников за работу, отметив исключительную красоту иконы и ее добротность, — рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Глава Орловской митрополии наградил Игоря Комова епархиальной медалью преподобного священномученика Кукши III степени, а его помощника Дениса Желвакова отметил Архиерейской грамотой».

Также митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения новой мозаичной иконы. Ему в этом сослужили благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин и духовник гимназии протоиерей Николай Евдокимов. На богослужении присутствовали учителя, воспитанники, прихожане и гости гимназии, — резюмируют в митрополии.

Ранее сообщалось, что Кромской приход пожертвовал пять святынь храмам Донбасса. Как уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, прихожане Никольского храма поселка Кромы решили передать в дар разрушенным храмам Донбасса новонаписанные иконы. Работу по их созданию доверили местному иконописцу Сергею Дурницкому. Пожертвования на материал и краски для святынь собирали всем миром почти год.

«Сами же образа Сергей Дурницкий написал безвозмездно, — говорят в митрополии. — В итоге получилось пять икон: Господа Вседержителя, Пресвятой Богородицы, пророка и Предтечи Иоанна, святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. Освящение икон совершил настоятель Никольского храма протоиерей Виктор Титов».

Кстати, иконописец вызвался лично доставить святыни в храмы Донбасса.

ИА «Орелград»