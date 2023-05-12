Орловские мосты украсили цветами

Вдоль главных городских переправ повесили 89 кашпо.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в городе украсили Тургеневский и Герценский мосты. На них повесили плетённые горшочки с цветами — 67 и 22 соответственно.
При этом Тургеневский мост украсили плющом, традесканциями и петуниями, а Герценский – только плющом и традесканциями.
Работы выполнила «Спецавтобаза». Это же предприятие будет ухаживать за цветами на протяжении всего сезона, до заморозков. Растениям регулярно требуются поливы, прополка и подкормка.
ИА «Орелград»