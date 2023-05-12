Под Орлом начался капремонт ФАПа

Здание полностью обновят.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Ливенском районе в селе Успенское. Здание построено ещё в 1950-м году. Общая площадь составляет около 147 квадратных метров.

Как сообщает профильный департамент Орловской области, капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Его общая стоимость — пять миллионов рублей.

На данный момент завершён первый этап работ – это полный демонтаж всей внутренней отделки и покрытий. Теперь рабочие займутся штукатуркой и покраской стен, укладкой плитки, стяжкой пола. Также в лучшую сторону изменится и внешний вид здания.

В этом году в рамках нацпроекта в регионе запланирован капремонт ещё четырёх ФАПов (в Малоархангельском, Покровском, Свердловском и Хотынецком районах), а также шести районных поликлиник.

Напомним, что недавно прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора Орловской области в связи состоянием ФАПа в селе Подбелевец под Мценском.

ИА «Орелград»