Мэрия обнародовала список земель под аренду

Ознакомиться с перечнем участков можно на официальном сайте администрации.

Мэрия Орла обнародовала список свободных земельных участков на территории города, которые могут быть предоставлены в аренду на аукционах. Всего в него на данный момент включено восемь участков. Их площадь варьируется от 1536 до 20 тысяч квадратных метров. Они расположены в разных районах областного центра и имеют разные виды разрешенного использования. Данные участки мэрия готова предоставить в аренду под размещение магазинов, складов, предприятий бытового обслуживания и др.

Интересно, что только один из восьми участков находится в муниципальной собственности. Остальные семь относятся к категориям земель, государственная собственность на которые не разграничена. Тем не менее, организацией аукционов по ним занимается мэрия. Лица, заинтересованные в предоставлении включенных в список земельных участков, могут обращаться непосредственно в администрацию города Орла с заявлением о предоставлении земельного участка путем проведения аукциона.

По данным мэрии, в прошлом году управление муниципального имущества и землепользования администрировало свыше 3500 договоров аренды земли. На аукционах было продано право на заключение договоров аренды 12 участков. Всего в течение 2022 года было заключено 155 договоров аренды земельных участков, 62 соглашения об установлении сервитутов на земельные участки, 108 договоров на размещение объектов без предоставления земельных участков и 39 договоров безвозмездного пользования. В течение года должникам по арендной плате было направлено 467 претензий о взыскании задолженности.

«В 2022 году сформированы и проданы 153 земельных участка, в том числе 150 участков, находящихся под объектами недвижимости на общую сумму 72,6 миллиона рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году, — следует из данных администрации города. — Заключено 59 соглашений о предоставлении гражданам земельных участков путем перераспределения, что позволяет им докупить к своим земельным участкам часть прилегающей к ним государственной или муниципальной земли. По данным соглашениям в бюджет города поступило 13,2 миллиона рублей, или на 12 процентов больше, чем в 2021 году. Всего доходы бюджета от продажи земельных участков составили 85,8 миллиона рублей и в 1,7 раза превысили показатель 2021 года».

ИА «Орелград»