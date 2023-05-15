Орловские школы получили предостережения

Предостережения оказались связаны с нарушениями ветеринарных правил.

В Орловской области с целью устранения выявленных нарушений сразу 21 муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Предостережения были выданы по мотивам проведенного сотрудниками данного ведомства анализа информации, имеющей важной значение. Речь идет о соблюдении правил и норм при закупке продуктов питания животного происхождения.

«В апреле в результате анализа электронного журнала в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» были установлены факты несвоевременного гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов уполномоченными лицами муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Орловской области», — сообщает ТУ Россельхознадзора, добавив, что поэтому и были выданы предостережения.

Напомним, в России еще несколько лет назад была внедрена система оформления ветеринарно-сопроводительной документации на товары животного происхождения в электронном виде. Для контроля создана система «Меркурий». Она позволяет полностью проследить путь любого товара. Однако достоверность информации зависит от уполномоченного лица, которое ее туда вносит. Гашение ветеринарно-сопроводительной продукции на каждую транспортную партию подконтрольного товара осуществляется в течение одного рабочего дня после доставки и приемки в месте назначения. Делать это должны зарегистрированные пользователи ФГИС, имеющие право доступа категории «гашение сертификатов».

ИА «Орелград»