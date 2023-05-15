Орловское предприятие оштрафовали за неэкологичность

Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура, проводя официальную проверку, установила, что ООО «Агрофирма «Декар-Корсаково» хранит зерноотходы непосредственно на почве. При этом площадка находится прямо в райцентре на местной улице Мира.

Нарушение законодательства об охране окружающей среды состояло в том, что данный объект не поставили на учёт как оказывающий негативное воздействие на экологию. В связи с этим возбудили административное дело. Компанию оштрафовали на 30 тысяч.

Как уточняет прокуратура Орловской области, постановление о назначении административного наказания пока что не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»