Орловское предприятие оштрафовали за неэкологичность

15.5.2023 | 17:21 Закон и порядок, Новости

Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей.

Фото УК «Зеленая Роща» (иллюстративное)

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура, проводя официальную проверку, установила, что ООО «Агрофирма «Декар-Корсаково» хранит зерноотходы непосредственно на почве. При этом площадка находится прямо в райцентре на местной улице Мира.

Нарушение законодательства об охране окружающей среды состояло в том, что данный объект не поставили на учёт как оказывающий негативное воздействие на экологию. В связи с этим возбудили административное дело. Компанию оштрафовали на 30 тысяч.

Как уточняет прокуратура Орловской области, постановление о назначении административного наказания пока что не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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