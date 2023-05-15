В Орловской области активизировались телефонные мошенники

За неделю полиция приняла 20 заявлений от пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Уточняется, что в настоящее время такие преступления регистрируются в ежедневном режиме – по несколько в день.

Общий ущерб, причинённый двадцати потерпевшим, составил примерно 6,5 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведётся розыск подозреваемых.

Полиция отмечает, что среди пострадавших есть люди самого разного возраста и социального положения.

Как обычно, мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности различных банков или представителями правоохранительных органов. Орловчан «вгоняли» в стрессовое состояние, сообщая им о мнимых проблемах с их банковскими счетами или персональными данными, либо о «фейковых» ДТП и преступлениях, в которых, якобы, участвовали их близкие родственники.

Управление МВД по Орловской области ещё раз напоминает – если Вам звонят от имени банковской организации и сообщают о каких-либо проблемах с вашим счётом или данными, необходимо прекратить разговор и положить трубку. В случае сомнений самостоятельно перезвоните в банк но только по другим, официальным контактным телефонным номерам, указанным на его сайте или на вашей карточке.

Если же незнакомец, позвонивший Вам, представляется сотрудником полиции и рассказывает о неких проблемах ваших родственников, нужно тоже прекратить общение и прервать связь. Затем свяжитесь с родственником, о котором шла речь, и уточните достоверность этой информации. Если Вы не можете позвонить этому человеку лично, то выйдите на связь с общими знакомыми.

ИА «Орелград»