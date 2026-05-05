При ремонте дорог в Орле вскрыли многомиллионные нарушения

Городская КСП проверила работу «Спецавтобазы».

Контрольно-счетная палата города Орла провела плановую проверку эффективности и целевого расходования МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» бюджетных субсидий, выделенных на ремонт автомобильных дорог в 2024 и 2025 годах. Как следует из отчета КСП, неправомерное расходование средств субсидии составило 272,02 миллиона рублей. Аудиторы связывают это с принятием и оплатой работ по муниципальным контрактам без предоставления обеспечения гарантийных обязательств, неправомерным увеличением размеров авансов подрядчикам, выполнявшим капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла в 2025 году.

Кроме того, по мнению КСП, к неправомерным расходам привело изменение существенных условий контрактов, из-за чего возрастала их стоимость. Указали аудиторы и на повторную разработку и приемку проектно-сметной документации на ремонт дороги по улице Комсомольской. Из-за этого, как сочли проверяющие, стоимость работ по капитальному ремонту данной дороги увеличилась на 61,55 миллиона рублей.

Неэффективное расходование средств субсидии КСП оценивает в 44,81 миллиона рублей. В эту сумму аудиторы включили «оплату стоимости материалов и работ по ямочному ремонту, выполненных МБУ «Спецавтобаза» дороже, чем привлеченные подрядные организации по контрактам». Сюда же включена оплата административных штрафов и выполнение обязательств по исполнительным листам, выданным по мотивам вынесенных судебных решений.

В данном случае речь идет о судебных процессах о возмещении ущерба автовладельцам из-за дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети города Орла. Проще говоря, автовладельцы успешно отсуживали у города в лице «Спецавтобазы» деньги за разбитый на плохих дорогах транспорт. Неэффективными расходами КСП также сочла плату за ремонт автомобильной дороги на улице Покровской при его несоответствии проектно-сметной документации.

В отчете счетной платы также упоминаются факты причинения ущерба бюджету города Орла на 13,23 миллиона рублей. Такая сумма была потрачена на оплату работ по устранению дефектов на «гарантийных» автомобильных дорогах. Потери учреждения оцениваются в размере 18,13 миллиона рублей. Сюда, в частности, включены пени, которые с бюджетного учреждения взыскали подрядчики за невыполнение условий контрактов. При этом КСП указала непринятие мер ответственности со стороны самого учреждения «за нарушение подрядными организациями, выполняющими ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла, условий контрактов».

В ходе проверки также были выявлены факты нарушений городским управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства условий формирования муниципальных заданий для МБУ «Спецавтобаза». И вообще, по мнению КСП, контроль за финансами в данной сфере налажен неважно. По итогам проверки представления были направлены директору МБУ «Спецавтобаза» и начальнику управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена, в том числе, прокурору Железнодорожного района города Орла и в администрацию губернатора и правительства Орловской области.

ИА “Орелград”