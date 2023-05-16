Детские уголки организуют по всей Орловщине

16.5.2023 | 12:39 Медицина, Новости, Общество

Такое распоряжение дал губернатор.

Речь идёт о детских медицинских учреждениях региона. Андрей Клычков поручил организовать «уголки» в каждом из них. Об этом стало известно во время его последнего прямого эфира в социальных сетях.

Губернатор пояснил, что выполняет прямые пожелания родителей: «Мне неоднократно писали мамы, чтобы в медучреждениях для детей  оборудовали детские уголки, чтобы дети проводили время в ожидании приема врача не просто в больничных коридорах».

В настоящее время в Орле детские уголки существуют в детских поликлиниках №1, 2, 3 и 4, а также в консультационном центре НКМЦ имени Круглой. В последнем учреждении также оборудована специальная игровая комната для онкобольных детей.

ИА «Орелград»

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