Детские уголки организуют по всей Орловщине

Такое распоряжение дал губернатор.

Речь идёт о детских медицинских учреждениях региона. Андрей Клычков поручил организовать «уголки» в каждом из них. Об этом стало известно во время его последнего прямого эфира в социальных сетях.

Губернатор пояснил, что выполняет прямые пожелания родителей: «Мне неоднократно писали мамы, чтобы в медучреждениях для детей оборудовали детские уголки, чтобы дети проводили время в ожидании приема врача не просто в больничных коридорах».

В настоящее время в Орле детские уголки существуют в детских поликлиниках №1, 2, 3 и 4, а также в консультационном центре НКМЦ имени Круглой. В последнем учреждении также оборудована специальная игровая комната для онкобольных детей.

ИА «Орелград»