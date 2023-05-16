Орловчанина госпитализировали с подозрением на корь

Это первый случай болезни в этом году.

Как сообщает «Орёлтаймс», мужчина работал вахтовым методом за пределами нашего региона. Прибыв домой, он заметил у себя симптомы, характерные для кори. Пациента госпитализировали в больницу Боткина.

Также в изоляции находятся 10 человек (девять студентов вузов и один несовершеннолетний), которые находились в Москве и имели контакты с лицами, заболевшими корью. Информацию озвучила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Фролова на сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета.

При этом вакцинация от кори проходит в регионе не очень быстро и гладко. По словам Фроловой, запасы вакцины нуждаются в пополнении. Завтра ожидается поставка 1700 доз.

Кроме того, слишком медленно идёт процесс вакцинации мигрантов. На данный момент прививки сделали только 20 человек из этой категории.

На данный момент в России фиксируется подъём заболеваемости корью. Орловская область стоит первой в очереди на поставки дополнительных партий вакцины.

ИА «Орелград»