Орловщина отгрузила Польше кормовые добавки

На фоне санкций регион продолжает наращивать экспорт в ЕС.

В текущем году с территории Орловской и Курской областей экспортировано уже более 138 тысяч тонн различной продукции, подконтрольной госветнадзору. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Только из Орловской с начала года было отгружено 339 партий таких грузов. В целом общее количество экспортных партий увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Так, в Латвию, Литву, Польшу и Сербию с территории Орловского и Курского регионов отправлено более 113 тысяч тонн кормовых добавок растительного происхождения (Орел – 20 730 тонн, Курск – 93 110 тонн)».

Также в 3 раза увеличились объемы поставок за рубеж мясной продукции. В частности, в этом году уже более 16 тысяч тонн такой продукции закупили у нас Гонконг, Вьетнам, Сербия, Польша, Китай, Монголия, Азербайджан и Таджикистан. Из Орловской области в Узбекистан было отправлено 10 тонн готовой мясной продукции. Страны ЕС, Камбоджа и Марокко, помимо этого, закупают у местных производителей сырье животного происхождения, в том числе технический жир, мукозу, кишечное сырье и пухо-перовая смесь. Всего в этом году за рубеж было отгружено более 8 тысяч тонн таких товаров.

Кроме того, 887 тонн молочной продукции было отправлено в страны ЕАЭС и СНГ. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов, подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. В ведомстве добавили, что Орловская и Курская область торгуют и семенами: с начала 2023 года они отправили на экспорт более двух тысяч тонн семян. Правда, в отличие от продукции животноводства, объем экспортируемого семенного материала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 40 процентов.

«Большую часть экспортных партий составили семена пшеницы мягких сортов и ячменя, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Также за рубеж отгружались семена сои, гороха, овса, гречихи, льна, многолетних трав, свеклы кормовой, но в гораздо меньших объемах. 91 процент семенного материала был экспортирован в Казахстан. Кроме того, семена закупали Беларусь, Киргизия и Германия. Весь отгруженный семенной материал соответствовал требованиям стран-импортеров и был экспортирован в сопровождении фитосанитарных сертификатов».

ИА «Орелград»