Орловских детей будут «диспансеризировать» по-новому

16.5.2023 | 13:03 Медицина, Новости

Процедура станет комфортнее.

Фото: vk.com/nkmc_orel

Об этом на последнем прямом эфире в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В первую очередь, изменения касаются учеников начальной школы. Диспансеризация детей такого возраста будет проходить прямо в образовательных организациях, без посещения медицинских учреждений. При необходимости ребёнка будут дополнительно отправлять в поликлинику или больницу для более тщательной диагностики.

Кроме того, в летний период диспансеризация детей будет проходить прямо в оздоровительных лагерях. «Это нужно, чтобы  дети себя хорошо чувствовали, а родители знали о состоянии здоровья ребенка», — пояснил Клычков.

Напомним, что несколько лет назад детская поликлиника №1 в Орле, пытаясь провести День здорового ребёнка, столкнулась с большими трудностями, в первую очередь, из-за серьёзной нехватки кадров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования