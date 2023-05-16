Орловских детей будут «диспансеризировать» по-новому

Процедура станет комфортнее.

Об этом на последнем прямом эфире в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В первую очередь, изменения касаются учеников начальной школы. Диспансеризация детей такого возраста будет проходить прямо в образовательных организациях, без посещения медицинских учреждений. При необходимости ребёнка будут дополнительно отправлять в поликлинику или больницу для более тщательной диагностики.

Кроме того, в летний период диспансеризация детей будет проходить прямо в оздоровительных лагерях. «Это нужно, чтобы дети себя хорошо чувствовали, а родители знали о состоянии здоровья ребенка», — пояснил Клычков.

Напомним, что несколько лет назад детская поликлиника №1 в Орле, пытаясь провести День здорового ребёнка, столкнулась с большими трудностями, в первую очередь, из-за серьёзной нехватки кадров.

ИА «Орелград»