В Орле начали сносить ротонду на Дворянке

16.5.2023 | 13:18 Важное, Культура, Новости, Строительство

Её заменят на новую.

Фото: vk.com/1oblastnoi

Также спецтехника сносит баллюстраду, которая окружает «тургеневскую беседку».

Ротонда построена в сквере «Дворянское гнездо» в 1967 году по проекту архитекторов Литвинского и Аганова. Узнаваемая конструкция считается одним из главных символов Орла.

Работы ведутся в рамках масштабного благоустройства сквера, которое выполняет компания «Элитный сад». Ранее, в марте этого года, первый зампред облсовета Михаил Вдовин рассказал, что заказчики и исполнители «пришли к пониманию, что ротонда и балюстрада ремонту не подлежат, поэтому эти объекты должны быть построены заново».

Ранее рядом с ротондой сняли всю плитку.

Подрядчик должен сдать объект до 1 сентября этого года. Цена контракта составляет около 121 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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