В Орле начали сносить ротонду на Дворянке

Её заменят на новую.

Также спецтехника сносит баллюстраду, которая окружает «тургеневскую беседку».

Ротонда построена в сквере «Дворянское гнездо» в 1967 году по проекту архитекторов Литвинского и Аганова. Узнаваемая конструкция считается одним из главных символов Орла.

Работы ведутся в рамках масштабного благоустройства сквера, которое выполняет компания «Элитный сад». Ранее, в марте этого года, первый зампред облсовета Михаил Вдовин рассказал, что заказчики и исполнители «пришли к пониманию, что ротонда и балюстрада ремонту не подлежат, поэтому эти объекты должны быть построены заново».

Ранее рядом с ротондой сняли всю плитку.

Подрядчик должен сдать объект до 1 сентября этого года. Цена контракта составляет около 121 миллиона рублей.

ИА «Орелград»