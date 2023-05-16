В Орле снова произошло ДТП с мотоциклом

Есть пострадавшие.

Авария случилась сегодня примерно в 14:45 на перекрёстке улиц Русанова и 3-й Курской. Здесь произошло столкновение автомобиля «Киа» и мотоцикла. На этот раз не обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области.

Как уточнили в пресс-службе регионального Управления МВД, травмы получил водитель мотоцикла и пассажир автомобиля. Предварительно установлено, что виновником ДТП является автомобилист, не уступивший дорогу. При этом «Киа» ехал по Русанова (со стороны 2-й Курской в сторону 4-й Курской), мотоцикл — по 3-й Курской (со стороны Пушкина в сторону 5-го Августа).

На месте ДТП работали силы и средства 3-й пожарно-спасательной части Орла, а также полиция и врачи «Скорой помощи».

Также сегодня чуть ранее (в 12 часов) случилось ещё одно подобное ДТП, но уже в Орловском муниципальном округе в деревне Образцово на Центральной улице. Здесь скутер наехал на пешехода. Сообщается, что и в этом ДТП тоже пострадал человек.

Накануне в Ливнах после ДТП мотоциклиста пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

ИА «Орелград»