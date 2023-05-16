В Орле в областной больнице откроется новое отделение

Здесь будут лечить ветеранов боевых действий.
Новое отделение должно начать работу с сегодняшнего дня. Об этом во время последнего прямого эфира в социальных сетях заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона рассказал: «Я когда был в Болхове, ко мне подошли ветераны боевых действий и попросили воссоздать то, что было раньше. Было отделение в областной больнице, в МОПРе, где обслуживались ветераны боевых действий – разных локальных войн и так далее.
Считаю, что это абсолютно правильно. Тем более, что ребят много у нас сейчас – кто с СВО приходит, необходимы обследования. Поэтому в областной больнице откроется отделение, с койками, чтобы можно было провести диагностику».
«Прошу департамент здравоохранения вместе с руководством областной больницы начать эту работу, в спокойном режиме, чтобы на постоянной основе в дальнейшем она шла», — завершил тему Клычков.
Известно, что приостановка работы отделения была связана с пандемией коронавируса.
Ранее медицинскую реабилитацию участников специальной военной операции обсудили в Орловском областном Совете.
ИА «Орелград»