В Орле в областной больнице откроется новое отделение

Здесь будут лечить ветеранов боевых действий.

Новое отделение должно начать работу с сегодняшнего дня. Об этом во время последнего прямого эфира в социальных сетях заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона рассказал: «Я когда был в Болхове, ко мне подошли ветераны боевых действий и попросили воссоздать то, что было раньше. Было отделение в областной больнице, в МОПРе, где обслуживались ветераны боевых действий – разных локальных войн и так далее.

Считаю, что это абсолютно правильно. Тем более, что ребят много у нас сейчас – кто с СВО приходит, необходимы обследования. Поэтому в областной больнице откроется отделение, с койками, чтобы можно было провести диагностику».

«Прошу департамент здравоохранения вместе с руководством областной больницы начать эту работу, в спокойном режиме, чтобы на постоянной основе в дальнейшем она шла», — завершил тему Клычков.

Известно, что приостановка работы отделения была связана с пандемией коронавируса.

Ранее медицинскую реабилитацию участников специальной военной операции обсудили в Орловском областном Совете.

ИА «Орелград»