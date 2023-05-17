На углублённую диспансеризацию направили 11 тысяч орловчан

17.5.2023 | 16:51 Медицина, Новости

При этом первый этап процедуры прошли около 72 тысяч.

Фото Администрации Орла

Таковы цифры за текущий год, озвученные Департаментом здравоохранения Орловской области. Получается, что подозрения на серьёзные проблемы со здоровьем обнаружились примерно у каждого шестого или седьмого «диспансеризованного».

Кроме того, существует и дополнительная углублённая диспансеризация, которую проходят только лица, переболевшие коронавирусом. На неё направили около 9 тысяч человек.

Депздрав напоминает, что процедура проводится в рамках национального проекта и является бесплатной.

Диспансеризацию можно пройти один раз в каждые три года в поликлинике, к которой «прикреплён» гражданин. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу или в регистратуру, имея на руках паспорт и полис Обязательного Медицинского Страхования.

ИА «Орелград»

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