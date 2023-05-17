Свалку на Залегощенском шоссе Орла обещают убрать

Замруководителя Департамента ЖКХ Орловской области сообщил, что это произойдет «сегодня — завтра».

На территорию на Залегощенском шоссе Орла свозили ТКО, пока не работал мосоросортировщик «ЭкоСити». Заместитель руководителя Департамента ЖКХ Сергей Латынин на заседании профильного комитета облсовета 17 мая сообщил, что сейчас на «резервной площадке» осталось всего 200 тонн отходов.

Напомним, появление неожиданной свалки вызвало недовольство жителей ближайших домов. Они записывали обращение к прокурору Орловской области с просьбой разобраться в ситуации.

«ЭкоСити» в конце апреля заявил, что на предприятии сломалось оборудование. Губернатор назвал поведение руководства компании шантажом.

ИА «Орелград»