В Орловской области начали бороться с борщевиком

Работы ведутся в Орловском муниципальном округе.

Это единственный район области, где данная задача выполняется за счёт муниципальных средств, сообщают «Вести-Орёл». На данный момент в округе обработано 8,2 гектара в 13 населенных пунктах. Это примерно две третьих от запланированного объёма. Между тем, по некоторым данным, только в Орловском МО этот сорняк захватил около 400 гектаров земли.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных сорняков. Растение отличается высокой «витальностью» и наносит значительный вред сельскому хозяйству. Кроме того, его испарения вызывают аллергические реакции.

Обработку территорий от борщевика проводит Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Также с растением, в том числе и в нашей области, борются волонтёры из специального движения «Антиборщевик».

ИА «Орелград»