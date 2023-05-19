Клычков назвал «вакханалией» переименование улиц в Киеве

19.5.2023 | 21:41 Новости, Общество

Глава Орловской области отреагировал на исчезновение нашего переулка.

В ходе прямого эфира в соцсетях 19 мая губернатор Андрей Клычков сообщил, что «симметричного ответа» не стоит ожидать. Хотя в Киеве больше не будет Орловского переулка, а появился переулок Оруэлла, в нашем регионе улица Украинская останется.

«Пускай будет. Для меня Украина – это миллионы нормальных людей, для которых Советский Союз и Великая Отечественная Война – не пустые слова. А те люди, кто устроили эту вакханалию, эту глупость с переименованиями… Клично заявил о переименованиях. Я всегда к нему с большим трепетом относился. Но это, как и Тургеневский дуб с его санкциями, удивляет».

Накануне СМИ сообщили, что власти Киева переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией.

ИА «Орелград»

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