Орловский Россельхознадзор отчитается публично

Ведомство проведет публичные обсуждения правоприменительной практики.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, 25 мая это ведомство проведет публичные обсуждения результатов собственной правоприменительной практики за первый квартал 2023 года. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи, ссылку на нее желающие подключиться к видеоконференции могут найти на официальном сайте ведомства. Там же будут размещены доклады участников.

«В рамках публичных обсуждений запланирован обзор практики осуществления видов государственного контроля (надзора) с указанием проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Также хозяйствующим субъектам будут даны руководства по соблюдению норм действующего законодательства и разъяснения новых нормативных правовых актов».

В ведомстве отмечают, что в Орловской области активно ведется работа, направленная на профилактику совершения административных правонарушений. Например, в первом квартале 2023 года с хозяйствующими субъектами региона было проведено 1300 консультирований в целях разъяснения требований земельного законодательства. В этой же сфере было совершено восемь профилактических визитов. Кстати, по итогам такой работы за три месяца в Орловской области было выдано 123 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Вышеуказанные меры позволяют существенно снизить риск совершения хозяйствующими субъектами административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Проведение профилактических мероприятий являются приоритетными, работа в данном направлении управлением продолжается».

ИА «Орелград»