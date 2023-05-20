Финальную тренировку ЕГЭ провели в Орле

20.5.2023 | 11:00 Новости, Образование

Подготовка к проведению экзаменов вышла на финишную прямую.

Фото «Ростелекома»

В Орловской области прошла федеральная тренировка ЕГЭ по английскому языку (раздел «Говорение»), русскому языку и информатике и ИКТ в компьютерной форме. Как рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования, в ней приняли участие 756 одиннадцатиклассников и 1262 работника пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Речь идет о так называемой апробации, которая проводится в условиях, максимально приближенных к реальной сдаче экзаменов.

«Участники апробации могут не только ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, но и оценить уровень готовности к экзамену по русскому и английскому языкам, информатике и ИКТ, — пояснили в Центре. — Результаты тренировочного экзамена станут известны не позднее 27 мая. Одновременно с тренировочным ЕГЭ было проведено тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ во всех 23 пунктах проведения экзаменов».

Напомним, основной период ЕГЭ в этом году стартует 26 мая с экзаменов по химии, географии и литературе, а 29 мая пройдет экзамен по русскому языку. Завершится марафон 29 июня экзаменами по физике и истории, но 1 июля у участников будет возможность сдать ЕГЭ по всем предметам. К слову, 19 апреля в Орловской области завершился досрочный период ЕГЭ — экзаменом по математике профильного уровня.

Как отметили в Региональном центре оценки качества образования, за весь период досрочного проведения экзаменов нарушений не было выявлено. Для проведения экзамена аудитории и штаб в ППЭ были оснащены средствами видеонаблюдения. Для онлайн-наблюдения за соблюдением порядка проведения всего периода ГИА организована работа аккредитованных общественных наблюдателей регионального Ситуационно-информационного центра.

«Орловская область готова к проведению государственной итоговой аттестации: члены государственной экзаменационной комиссии провели проверку готовности пунктов к предстоящей экзаменационной кампании, все работники ППЭ и эксперты предметных комиссий прошли обучение», – резюмирует руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

ИА «Орелград»

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