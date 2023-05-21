Орловцев прикрепят к поликлиникам в режиме онлайн

21.5.2023 | 11:43 Медицина, Новости

Регламент оказания такой услуги утвердил областной департамент здравоохранения.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин утвердил типовой регламент предоставления медицинскими организациями услуги «Прикрепление к медицинской организации онлайн» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Приказ издан в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Петчин приказал главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области утвердить на своем уровне такой же регламент, обеспечить его соблюдение и назначить ответственных за предоставление данной услуги работников.

Типовая форма документа обнародована на официальном портале Орловской области. Согласно ей, предоставление указанной услуги осуществляют медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Заявителем на предоставление данной услуги является гражданин Российской Федерации или его законный представитель.

«Услуга «Прикрепление к медицинской организации онлайн» оказывается посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Срок ее предоставления Петчин определил в шесть рабочих дней. Услуга предоставляется после подачи гражданином заявления о выборе медицинской организации в электронной форме на ЕПГУ. Гражданин должен быть застрахован в системе обязательного медицинского страхования, у него должна быть подтвержденная учетная запись ЕПГУ. Для получения услуги заявитель должен предоставить паспорт РФ и полис обязательного медицинского страхования.

«Заявление в электронном виде направляется в медицинскую организацию, выбранную гражданином, для рассмотрения принятия решения о прикреплении гражданина, — говорится в типовом регламенте. — Медицинская организация принимает решение о прикреплении гражданина, направляет результат рассмотрения заявления в личный кабинет гражданина на ЕПГУ».

Услуга предоставляется только гражданам, имеющим подтвержденную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также заявление может быть подано на ЕПГУ законным представителем гражданина (при наличии сервиса законных представителей граждан в Цифровом профиле ЕПГУ). Кстати, орловцы вправе отменить подачу заявления до принятия решения медицинской организацией.

ИА «Орелград»

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