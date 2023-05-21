Орловчанку, устроившую дебош на чужом юбилее, наказали условно

Суд дал женщине шанс доказать свое исправление без изоляции от общества.

В Орловской области вступило в силу решение суда по уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы Должанского района. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, она поколотила потерпевшего так, что он получил травмы средней степени тяжести. Причем женщина использовала своего рода оружие. Вину она не отрицала, но в показаниях путалась, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения, из-за которого она события памятного вечера помнит урывками.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Женщина сообщила следствию, что соседка пригласила ее вместе с супругом на юбилей своего отца. Пара согласилась, пришла на семейный праздник и в большой компании до позднего вечера распивала спиртное. Часам к десяти вечера все уже находились в состоянии сильного подпития. В этот момент компания перестала быть дружеской. Между участниками застолья начались словесные споры, переросшие в ссоры с взаимными оскорблениями и желанием выяснить отношения на кулаках.

Подсудимая рассказала, что она сама лично повздорила с одной из участниц застолья, и данный спор перерос в драку. Причем подсудимая так и не смогла вспомнить, из-за чего спор возник. Драка окончилась без серьезных последствия для обеих сторон. Дерущихся женщин просто разняли мужчины. Они разошлись в разные стороны. Однако эта драка породила новые споры среди остальных участников застолья. В какой-то момент подсудимая решила, что один из гостей вызывающе себя ведет и хамит ее супругу.

Решив заступиться за мужа, она схватила черенок от лопаты и ударила им «хама» по голове. Потерпевший такой атаки явно не ожидал. В результате удара он получил травму глаза. Нападавшую увели домой, откуда затем ее и забрала полиция. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Подсудимой дали шанс на исправление. Лишение свободы суд постановил считать условным, предоставив осужденной испытательный срок на два года, в течение которого она своим поведением должна доказать исправление. На период испытательного срока на нее возложены некоторые обязанности, в том числе не менять без разрешения постоянное место жительства и являться для регистрации один раз в месяц в специализированный государственный надзорный орган.

ИА «Орелград»