Орловские дайверы нашли затонувший корабль

Орловчане спустились на дно Ладожского озера.

Это произошло в окрестностях острова Валаам, куда уже несколько лет подряд в мае приезжают участники орловского Дайвинг-клуба «ДивО» — члены ДОСААФ России. Поиски велись в рамках исследовательского проекта «Наследие ладожских глубин».

Руководитель Орловского регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин рассказал подробности: «Старый деревянный корабль, разрушенный, очень большой, очень массивный и очень красивый, скорее всего, датируется концом 19-го – началом 20-го века… Однозначно, там есть что-то еще, надо нырять не один раз большой командой и проводить полное обследование».

В соцсетях клуба сообщается, что на данный момент дайверы подняли на поверхность несколько небольших бутылок, найденных на корабле. На одной из них имеется надпись «Завед. искусств. мин. водъ. Гойери Редлихъ въ Москвѣ». Ещё одна ранее использовалась в религиозных целях.

ИА «Орелград»