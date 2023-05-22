Стартовали продажи в третьем доме ЖК «Времена года»

Хорошая возможность купить квартиру на выгодных условиях.



«Орелстрой», входящий в ГК ОДСК, сообщил о начале продаж в доме «Осень» в Зареченском микрорайоне. Жилой комплекс включает четыре 16-этажных здания, каждое соответствует своему времени года: снежная зима, цветущая весна, теплое лето и яркая осень.

ЖК растет в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Здесь уже работают три детсада и одна школа, скоро появится новое общеобразовательное учебное заведение на 1225 мест. В микрорайоне большой выбор магазинов и услуг, есть филиал поликлиники.

Включенный в инфраструктуру города, ЖК обособлен и защищен. Современная система видеонаблюдения будет работать в режиме онлайн и даст возможность в любой момент быть в курсе событий, происходящих на огороженной дворовой территории.

В ЖК «Времена года» следуют за современными тенденциями в жилищном строительстве. Двор освобожден от машин, а для транспортных средств предусмотрен свой паркинг. Удобные сквозные подъезды, практичные лапомойки, колясочные и отсутствие мусоропровода – новые стандарты комфортного комплекса. Будущие собственники квартир также смогут купить помещения для хранения вещей.

Во дворе детские игровые площадки будут разделены по возрастам. Для занятия спортом предусмотрены беговые дорожки, теннисный и хоккейный корт, установка тренажеров. Продуманно подошли к озеленению, чтобы в каждое время года растения радовали глаз и украшали двор.

В жилом комплексе «Времена года» можно приобрести квартиры разнообразных планировочных решений. Предусмотрено несколько видов отделки: «Стандарт» и «Комфорт». Последний в темной и светлой гамме. В любом случае новоселам при переезде останется только расставить мебель.

На старте продаж действуют самые выгодные цены, также богатый выбор квартир на разных этажах.

Подробности по телефону +7 (4862) 99-97-84.

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