В Орле покажут уникальные шрифты

Шрифты на основе кириллической письменности создали орловские студенты.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 26 мая в стенах этого учреждения пройдет открытие выставки «Дух и буква». Это будет выставка шрифтовых композиций, созданных на основе кириллической письменности студентами художественно-графического факультета Орловского государственного университета имени Тургенева и Орловского художественного училища имени Мясоедова.

«Это совместный проект Орловской областной библиотеки имени Бунина и Международного фестиваля славянской письменности «Много Букв», — пояснили организаторы. — Выставка, будучи небольшой по размеру, охватывает все этапы развития нашего письма – от витиеватых буковиц, позаимствованных будущими дизайнерами из древних фолиантов, до современных алфавитов в яркой плакатной подаче».

Экспозиция будет развернута в большом лекционном зале «Бунинки». Как отмечают организаторы, она не только представляет самостоятельную художественно-просветительскую ценность, но и послужит прекрасным фоном для Всероссийской конференции «Слово грозного времени», которая пройдет в библиотеке 26-27 мая.

К слову, в эти же дни в библиотеке состоится встреча с участниками литературного содружества имени Петра Проскурина «Родное Полесье». Гости смогут познакомиться не только с поэтическими, но и иными гранями таланта членов объединения. А почитателям таланта Михаила Пришвина в библиотеке предложат попробовать себя в роли чтеца. Любой желающий сможет принять участие в тематической акции «Читаем Пришвина вслух». Достаточно лишь выбрать любимое произведение и прочитать его в кругу таких же неравнодушных к творчеству писателя людей.

ИА «Орелград»