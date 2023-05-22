В Орле пройдёт выставка пионов и ирисов

Она состоится в Детском парке.

Выставка коллекционных пионов и ирисов назначена на 3-е июня, первую субботу первого летнего месяца. Планируется, что на мероприятии можно будет «познакомиться» с новыми и популярными сортами цветов, узнать правила ухода за ними, а также завести необходимые знакомства.

Свои пионы и ирисы раннего и среднего срока цветения представят пять орловских коллекционеров. Ожидается около 150 сортов пионов и около 100 сортов ирисов.

Выставка откроется в 9 и закроется в 19 часов. Об этом в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

Также этим летом в областном центре снова пройдёт фестиваль цветов «Стрелка». Его проведут в расширенном формате. Парахин сообщил, что фестиваль, как и в минувшем году, приурочат ко Дню города.

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ИА «Орелград»