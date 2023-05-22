Жители орловской деревни пожаловались на соседа-скотовода

22.5.2023 | 11:08 Закон и порядок, Новости

Коллективное обращение поступило в Россельхознадзор.

ИА «Орелград»

Как сообщает региональное Управление ведомства, коллективное обращение подали жители деревни Новый Тим (Должанского района). Селяне жаловались на нарушение ветеринарных правил содержания животных – крупного рогатого скота, а также овец. По их мнению, закон нарушал хозяин личного подсобного хозяйства, расположенного со соседству, в селе Старый Тим (уже Ливенского района).

Как установила «Ливенская районная станция по борьбе с болезнями животных», животные «приехали» в это муниципальное образование из Верховского района. Однако владелец хозяйства не сообщил учреждению о ввозе своих питомцев. На животных не оформлялись сопроводительные документы.

В итоге Россельхознадзор выдал гражданину требование не допускать в будущем подобных нарушений, напомнив, что перевозка или перегон животных без оформления документов может привести к эпидемиям.

ИА «Орелград»

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