27 мая в Орле состоится «ЭкоСбор»

23.5.2023 | 16:44 ЖКХ, Новости, Общество

Орловчане могут сдать вторсырьё в переработку.

Фото: vk.com/vtoroyshans57

Принимаются полиэтиленовые бутылки, алюминиевые банки, пакеты-майки, фасовочные пакеты из магазинов, упаковочная плёнка ПВД, пластик с маркировкой 02hpde, макулатура. Все средства, вырученные от продажи вторсырья, направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (в рамках благотворительной программы «Ты не один»).

Вторсырьё будут принимать на семи площадках:

  • Советский район, Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) — с 11:30 до 12:30;
  • Заводской район, Микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок») — с 11:45 до 12:45;
  • Заводской район, Комсомольская, 95 (рядом с главным корпусом ОГУ имени Тургенева) — с 11:30 до 12:30;
  • Железнодорожный район, сквер «Юность» — с 11:15 до 12:15;
  • Северный район, Маринченко, 7 (пункт приёма вторсырья «Экоточка») — с 11:00 до 12:00;
  • Микрорайон Наугорский, Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) — с 12:00 до 13:00;
  • Микрорайон Болховский, Графа Киселёва, 3 — с 12:00 до 13:00.

Акция проводится «Социально-культурным фондом развития и инновации» при поддержке экологического движения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр» и Регионального отделения «Волонтеров культуры».

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ИА «Орелград»

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