27 мая в Орле состоится «ЭкоСбор»

Орловчане могут сдать вторсырьё в переработку.

Принимаются полиэтиленовые бутылки, алюминиевые банки, пакеты-майки, фасовочные пакеты из магазинов, упаковочная плёнка ПВД, пластик с маркировкой 02hpde, макулатура. Все средства, вырученные от продажи вторсырья, направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (в рамках благотворительной программы «Ты не один»).

Вторсырьё будут принимать на семи площадках:

Советский район, Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) — с 11:30 до 12:30;

Заводской район, Микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок») — с 11:45 до 12:45;

Заводской район, Комсомольская, 95 (рядом с главным корпусом ОГУ имени Тургенева) — с 11:30 до 12:30;

Железнодорожный район, сквер «Юность» — с 11:15 до 12:15;

Северный район, Маринченко, 7 (пункт приёма вторсырья «Экоточка») — с 11:00 до 12:00;

Микрорайон Наугорский, Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) — с 12:00 до 13:00;

Микрорайон Болховский, Графа Киселёва, 3 — с 12:00 до 13:00.

Акция проводится «Социально-культурным фондом развития и инновации» при поддержке экологического движения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр» и Регионального отделения «Волонтеров культуры».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»