На Орловщине участились автовозгорания

23.5.2023 | 10:29 Новости, Происшествия

За последние сутки зарегистрировано несколько случаев.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Как информирует пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, инциденты с возгоранием автомобилей происходили утром. Так, примерно в 6 часов 25 минут поступил сигнал о ЧП в Орле на Советской улице. Здесь воспламенился фургон «Газель» (ГАЗ-2705). На момент прибытия пожарных пламя «хозяйничало» не только в моторном отсеке, но и в салоне, а также грозило перекинуться на соседний автомобиль. Последствия ЧП оперативно ликвидировали.

Другой случай произошёл в Ливнах на местной улице Высоковольтной примерно в 7 часов 30 минут. Как обычно, возгорание началось в моторном отсеке (скорее всего, из-за проблем с двигателем) и распространилось на салон. Последствия ЧП ликвидировали сотрудники 8-й пожарной части города Ливны. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, однако сами автомобили получили повреждения.

Всего за последние сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 16 раз, из них 5 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»

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