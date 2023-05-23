Орловчане обсуждают прорыв плотины на Орлике

23.5.2023 | 11:24 Новости, Происшествия

ЧП случилось в районе Детского парка.

Фото: vk.com/vk_orel / Марлен Орловский

Водозапорный затвор «прохудился» в одном месте, примерно по центру плотины. Фото и видео с места событий опубликовали в группе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте».

Это событие привело к падению уровня воды в Орлике (где-то на 15 сантиметров). Тем не менее, пока что никаких мер к устранению данной проблемы не принимается. Более того, прямо по «треснувшей» плотине, под навесным мостом, гуляют дети.

Ранее администрация Орла сообщала, что Орлик, как раз в районе Детского парка и подвесного моста, очищают от мусора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования