Орловчане обсуждают прорыв плотины на Орлике

ЧП случилось в районе Детского парка.

Водозапорный затвор «прохудился» в одном месте, примерно по центру плотины. Фото и видео с места событий опубликовали в группе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте».

Это событие привело к падению уровня воды в Орлике (где-то на 15 сантиметров). Тем не менее, пока что никаких мер к устранению данной проблемы не принимается. Более того, прямо по «треснувшей» плотине, под навесным мостом, гуляют дети.

Ранее администрация Орла сообщала, что Орлик, как раз в районе Детского парка и подвесного моста, очищают от мусора.

ИА «Орелград»