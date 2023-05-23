У остановки «Магазин Орёл» произошло ДТП

Здесь начинает формироваться «пробка».

Как сообщают «Орловские новости» с места событий, участниками столкновения стали две легковых иномарки – «Шкода» (автомобиль такси) и «Шевроле». От сильного удара машины отлетели в разные стороны. Это и стало препятствием для движения другого транспорта.

По последним данным, пока что водители и пассажиры остаются внутри автомобилей. Пока что на месте нет ни сотрудников ГИБДД, ни врачей «Скорой помощи».

ДТП произошло на Октябрьской улице напротив торгового центра «Утёс» несколько минут назад.

Напомним, несколько дней назад в Орловской области случилось ДТП с пятью пострадавшими, одного из них пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»