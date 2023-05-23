В Орле водителей маршруток накажут за парковку во дворах

Выявлено шесть таких нарушителей.

Проверка соблюдения законодательства проводилась учреждением «Организатор перевозок», которое занимается межмуниципальными («трёхзначными») маршрутами. Специалисты обследовали Наугорское шоссе, Выгонку, Лужки, Болховский и Зареченский микорорайоны, а также 909-й квартал и «Новую Ботанику».

В итоге выявлено шесть случаев, когда водители маршруток оставляли автобусы возле жилых домов, в том числе, во дворах.

«Обращаем внимание перевозчиков и водителей, что действующим законодательством предусмотрен штраф до 20 000 рублей за стоянку в ночное время автобуса, используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров, вне установленных мест», — напомнили в «Организаторе перевозок».

Материалы проверки направлены в контролирующие органы.

ИА «Орелград»