В Орле водителей маршруток накажут за парковку во дворах

23.5.2023 | 16:11 Закон и порядок, Новости

Выявлено шесть таких нарушителей.

Фото: vk.com/kuooop

Проверка соблюдения законодательства проводилась учреждением «Организатор перевозок», которое занимается межмуниципальными («трёхзначными») маршрутами. Специалисты обследовали Наугорское шоссе, Выгонку, Лужки, Болховский и Зареченский микорорайоны, а также 909-й квартал и «Новую Ботанику».

В итоге выявлено шесть случаев, когда водители маршруток оставляли автобусы возле жилых домов, в том числе, во дворах.

«Обращаем внимание перевозчиков и водителей, что действующим законодательством предусмотрен штраф до 20 000 рублей за стоянку в ночное время автобуса, используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров, вне установленных мест», — напомнили в «Организаторе перевозок».

Материалы проверки направлены в контролирующие органы.

ИА «Орелград»

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