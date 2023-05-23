В Орле вынесли приговор по делу о льготных лекарствах

Прокуратура уже пообещала проверить его законность и обоснованность.

Парадокс приговора заключается в том, что бывшую чиновницу (начальницу одного из управлений в составе областного Департамента здравоохранения) признали виновной в халатности, но не наказали за истечением срока давности.

Суд установил, что бывшая госслужащая организовала работу «своего» управления ненадлежащим образом. В частности, это касалось своевременного проведения электронных аукционов. Из-за этого граждане с инвалидностью не обеспечивались бесплатными лекарствами и медизделиями в положенные сроки. Орловчане были вынуждены приобретать их за свой счёт.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, экс-госслужащую оштрафовали на 40 тысяч, но тут же «сняли» с неё штраф из-за давности этих событий. Дело рассматривал Советский районный суд Орла.

Накануне существование серьёзных проблем по обеспечению орловчан льготными лекарствами и медсредствами признали в областном правительстве.

ИА «Орелград»