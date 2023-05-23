В Орловской области прошли учения на случай теракта

В них приняли участие региональные «силовики» из различных ведомств и служб.

Мероприятие организовал Оперативный штаб в Орловской области. В нём участвовали сотрудники Управлений ФСБ и МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, Федеральной Службы Судебных Приставов, ФСО, Линейного отдела МВД на станции Орёл, а также Роспотребнадзора.

В рамках учений условный террорист проник в здание учебного заведения, захватил в заложники учащихся и выдвинул политические требования. Оперативный штаб принял решение о проведении контртеррористической операции (в двух муниципальных образованиях области). Она успешно завершилась задержанием преступников и освобождением заложников.

Оперативный штаб отработал порядок взаимодействия между службами и ведомствами, а также этапы приведения в готовность своих сил и средств.

ИА «Орелград»