В Орловской области прошли учения на случай теракта

23.5.2023 | 16:28 Закон и порядок, Новости

В них приняли участие региональные «силовики» из различных ведомств и служб.

Фото: Аппарат оперативного штаба в Орловской области

Мероприятие организовал Оперативный штаб в Орловской области. В нём участвовали сотрудники Управлений ФСБ и МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, Федеральной Службы Судебных Приставов, ФСО, Линейного отдела МВД на станции Орёл, а также Роспотребнадзора.

В рамках учений условный террорист проник в здание учебного заведения, захватил в заложники учащихся и выдвинул политические требования. Оперативный штаб принял решение о проведении контртеррористической операции (в двух муниципальных образованиях области). Она успешно завершилась задержанием преступников и освобождением заложников.

Оперативный штаб отработал порядок взаимодействия между службами и ведомствами, а также этапы приведения в готовность своих сил и средств.

ИА «Орелград»

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