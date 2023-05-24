Глава болховского завода потребовал справедливости

Руководитель предприятия выступил с открытым письмом.

Генеральный директор АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеслав Поярков адресовал своё послание руководителям российских силовых ведомств. А именно – генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову. Текст письма публикует «Коммерсант».

Причиной обращения является уголовное дело, возбуждённое в отношении заместителя Пояркова, а также сопутствовавшие ему следственные действия. По мнению автора письма, они проводились с нарушениями.

В частности, гендиректор завода указал, что сотрудники МВД и СК, заходя на территорию предприятия и осуществляя следственные действия, не предъявляли документов, подтверждающих основания для такой деятельности. Однако Поярков упоминает, что «силовики» демонстрировали свои служебные удостоверения. Кроме того, во время второго «визита», в ходе которого был задержан подозреваемый, следователь СК предъявила постановление о возбуждении соответствующего уголовного дела.

Основная претензия Пояркова сводится к тому, чтобы отделить дело его заместителя от предприятия в целом, не ассоциируя одно с другим. «Сотрудника как физическое лицо подозревают в незаконном получении денег от предприятия-контрагента за создание тому конкурентных преимуществ при закупе продукции, которая использовалась у нас на заводе… Даже если сговор между работниками двух частных предприятий был, и один другому присылал какие-то деньги на банковскую карту, при чём тут наш завод?.. Почему правоохранительные органы ведут себя так, что лихорадит весь коллектив?», — задаёт вопросы гендиректор БЗПП.

Поярков обращает внимание общественности на то, что завод выполняет оборонный заказ государства, в рамках которого заключено около 2 тысяч контрактов, и обеспечивает необходимыми компонентами 560 предприятий из военной, авиационной и космической промышленности. Также он указывает, что БЗПП – это негосударственное предприятие. Однако уточняет, что «все покупки комплектующих, в том числе и у предприятия, фигурирующего в уголовном деле, мы оплачивали со счетов завода. Не государственными деньгами, которые получаем за выполнение гособоронзаказа, потому что эти финансы проходят через отдельные счета и тратятся только по целевому назначению, иначе даже банк платежи не пропустит».

«Очень хочется надеяться, что с вашей помощью законность все же восторжествует», — завершает своё послание Поярков.

Напомним, что задержание заместителя Пояркова произошло около месяца назад. Его подозревают в коммерческом подкупе.

ИА «Орелград»