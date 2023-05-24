Под Орлом один мужчина отобрал у другого велосипед

Полиция помогла восстановить справедливость.

Преступление произошло в Болхове прямо на городской площади. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Местный житель обратился в полицию и рассказал, что неизвестный ему ранее молодой человек сначала попросил продать велосипед. Затем – просто одолжить на время, якобы, чтобы доехать до дома. Когда и эта просьба осталась без удовлетворения, то случайный знакомый, угрожая избить велосипедиста, просто отобрал у него транспортное средство.

Уголовное дело возбудили по статье «грабёж». Вскоре установили личность и адрес подозреваемого – тоже местного жителя, 26-летнего парня. Узнав, что его разыскивает полиция, он сам пришёл в отделение. Велосипед нашли и изъяли.

В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Росгвардия сообщила, что в областном центре мужчина расколотил дверь гипермаркета и скрылся.

ИА «Орелград»