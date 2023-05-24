Под Орлом с топиарного герба города украли цветы

24.5.2023 | 17:24 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл в Ливнах.

Фото: t.me/print_tv (до и после кражи)

Объектом посягательств стала топиарная фигура в виде городского герба, установленная на местной Октябрьской улице. Её установили накануне. Неизвестные нарушители похитили некоторые саженцы бархатцев, равномерно украшавшие ливенский «герб».

«Принт-тв» предполагает, что цветы похитили для собственного участка. Некоторые из комментаторов считают, что их могут выставить и на продажу. В то же время не исключено, что ливенцы столкнулись просто с хулиганством и вандализмом.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе открылся новый православный храм.

ИА «Орелград»

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