Под Орлом с топиарного герба города украли цветы

Инцидент произошёл в Ливнах.

Объектом посягательств стала топиарная фигура в виде городского герба, установленная на местной Октябрьской улице. Её установили накануне. Неизвестные нарушители похитили некоторые саженцы бархатцев, равномерно украшавшие ливенский «герб».

«Принт-тв» предполагает, что цветы похитили для собственного участка. Некоторые из комментаторов считают, что их могут выставить и на продажу. В то же время не исключено, что ливенцы столкнулись просто с хулиганством и вандализмом.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе открылся новый православный храм.

ИА «Орелград»