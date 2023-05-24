В Орле снижается уровень криминализации улиц

Сокращение числа уличных преступлений связано с несколькими факторами.

Управление МВД России по Орловской области оценило состояние преступности в общественных местах. По данным ведомства, по итогам прошедших четырех месяцев текущего года оно характеризуется сокращением числа зарегистрированных преступлений на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре уличной преступности не зарегистрировано убийств и разбойных нападений. Снизилось число фактов причинения тяжких телесных повреждений и краж, однако на прошлогоднем уровне осталось число грабежей.

Специалисты связывают снижение уровня криминализации улиц с рядом факторов. Во-первых, свою роль играет постепенно расширение возможностей автоматизированной системы «Безопасный город». Увеличение числа камер видеонаблюдения, вероятно, сдерживает преступников, которые боятся быть изобличенными и пойманными по горячим следам. Во-вторых, сотрудники органов внутренних дел проводят большую профилактическую работу. В ход идут встречи с населением, лекции, памятки, информационные листовки и пр.

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 613 информационных писем, а также 70 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, — сообщается в аналитической информации УМВД о состоянии оперативной обстановки в Орловской области по итогам января-апреля 2023 года. — Среди населения распространено свыше 20 тысяч памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности. В печатных изданиях опубликовано 93 статьи по данной тематике, на интернет-ресурсах размещено 84 информации, на радио – 10, на телевидении – 11».

ИА «Орелград»