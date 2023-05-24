В орловских ФАПах начали продавать лекарства

24.5.2023 | 15:41 Медицина, Новости

Эту инициативу распространят на всю область.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Сегодня продажа лекарственных препаратов началась в Протасовском фельдшерско-акушерском пункте Покровского района. Об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

Отмечается, что данная мера является совершенно необходимой, так как пожилое население орловской глубинки часто не может выехать в крупные населённые пункты для покупки лекарств.

Торговля осуществляется в рамках проекта «ФАПтека», запущенного по инициативе губернатора Андрея Клычкова.

Её распространят на все фельдшерско-акушерские пункты региона. В каждом ФАПе будет маленькая аптека с набором безрецептурных препаратов, например, помогающих от простуды или давления.

Ранее стало известно, что в Верховском районе появился новый передвижной ФАП.

ИА «Орелград»

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