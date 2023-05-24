В орловской глубинке появился новый мобильный ФАП

Повезло жителям Верховского района.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, мобильный ФАП будут использовать для помощи жителям отдаленных деревень и сёл. В том числе – в рамках проведения всеобщей диспансеризации. Многие жители этих населённых пунктов – пожилые люди, которые не всегда могут самостоятельно добраться до ближайших медицинских учреждений.

Автомобиль «прикомандирован» к Верховской ЦРБ. Он состоит из двух кабинетов. Один предназначается для первичного приёма пациентов, второй – для их осмотра, а также для забора биологических материалов.

Комплекс укомплектован необходимой мебелью и оборудованием. В частности, здесь есть портативный электрокардиограф, анализатор уровня глюкозы и гемоглобина в крови, набор для трахеостомии, аппарат ИВЛ с ручным управлением, автоматический дефибриллятор и другая медтехника.

Новый мобильный ФАП приобретён в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее в Орле вынесли приговор по делу о халатности, допущенной при обеспечении «льготников» бесплатными лекарствами и медсредствами.

ИА «Орелград»